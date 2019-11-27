Исламабад, , 14:33 — REGNUM 27 ноября премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил о безоговорочной поддержке армии и начальника штаба сухопутных войск генерала Камара Джаведа Баджвы.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, премьер-министр Пакистана провел еще одно экстренное совещание по поводу решения Верховного суда приостановить продление срока полномочий генерала Баджвы. Имран Хан подчеркнул, что срок полномочий начальника штаба сухопутных войск был продлен ввиду «сложных обстоятельств».

Напомним, что срок полномочий генерала Баджвы истекает 28 ноября, когда на должность должен заступить другой генерал. В августе премьер-министр Пакистана Имран Хан продлил срок полномочий генерала Баджвы еще на три года, однако 26 ноября Верховный суд приостановил его решение.