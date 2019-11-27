Бишкек, , 14:28 — REGNUM Государственный обвинитель потребовал назначить бывшему председателю правительства Киргизии Сапару Исакову наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества, сообщает 27 ноября издание 24.kg.

Свердловский районный суд Бишкека, в котором рассматривается дело о модернизации бишкекской ТЭЦ, приступил к прению сторон. Гособвинение потребовало также лишить Исакова дипломатического ранга, ордена «Манас» и права занимать государственные должности на три года.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший премьер-министр Киргизии Сапар Исаков подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями и в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека.

На скамье подсудимых также оказались экс-депутат Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев и бывший министр финансов Ольга Лаврова.

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