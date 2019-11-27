Вильнюс, , 14:22 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский, который сегодня, 27 ноября, находится с визитом в Литве, заявил, что не исключает двусторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Париже во время встречи «нормандской четвёрки», сообщает корреспондент ИА REGNUM. Однако, по его словам, заранее подобных договорённостей нет. Об этом Зеленский рассказал на совместной пресс-конференции в Вильнюсе с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

«9 декабря для нас очень важный момент. (…) Такой концептуальной встречи не было с 2016 года. Я не знаю, какие будут форматы, но мы готовы и к двусторонним встречам. И с госпожой Меркель, и с господином Макроном, и с Путиным. Но мы не ожидаем каких-то побед. Мы не ждём, что завтра война закончится», — сказал Зеленский, утверждая, что главной целью для себя ставит понимание, «как остановить войну».

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября президент Украины позвонил главе российского государства Владимиру Путину, чтобы обсудить с ним предстоящую встречу в «нормандском формате». Она пройдет 9 декабря в Париже.