Вильнюс, 27 ноября 2019, 14:22 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский, который сегодня, 27 ноября, находится с визитом в Литве, заявил, что не исключает двусторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Париже во время встречи «нормандской четвёрки», сообщает корреспондент ИА REGNUM. Однако, по его словам, заранее подобных договорённостей нет. Об этом Зеленский рассказал на совместной пресс-конференции в Вильнюсе с президентом Литвы Гитанасом Науседой.
Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября президент Украины позвонил главе российского государства Владимиру Путину, чтобы обсудить с ним предстоящую встречу в «нормандском формате». Она пройдет 9 декабря в Париже.