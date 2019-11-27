Сеул, , 14:29 — REGNUM С 27 по 29 ноября в Сеуле пройдет 16-й раунд переговоров представителей Южной Кореи, Китая и Японии по созданию зоны свободной торговли (ЗСТ). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи.

По их словам, во встрече примут участие глава департамента торговых переговоров министерства промышленности, торговли и энергетики Южной Кореи Ё Хан Гу, замминистра коммерции Китая Ван Шоувэнь и представитель МИД Японии по международным экономическим вопросам Такэхиро Кагава.

Известно, что стороны намерены обсудить широкий спектр вопросов, включая инвестиции, критерии определения страны происхождения, таможенные процедуры, конкуренцию.