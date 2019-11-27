Вильнюс, , 14:20 — REGNUM Президент Литвы Гитанас Науседа рассказал президенту Украины Владимиру Зеленскому о претензиях Литвы к Белоруссии из-за БелАЭС, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Об этом Науседа рассказал сегодня, 27 ноября, во время совместной пресс-конференции двух президентов в Вильнюсе.

«У меня не было цели уговорить Украину в вопросе Островецкой АЭС», — сказал Науседа, отвечая на вопрос, просил ли он Зеленского отказаться от торговли электроэнергией с Белоруссией из-за «нарушений на БелАЭС».

«Всё что важно для вас, важно и для нас. Я выслушал президента. Я сказал, что я выслушал этот сигнал и мы его обязательно обсудим в Киеве», — в свою очередь ответил Зеленский.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве БелАЭС названа «угрозой национальной безопасности», правда, власти Литвы резко стали активными противниками атомной энергетики только после того, как в Литве провалился проект по строительству АЭС от японской Hitachi по той же модели, на которой произошла катастрофа на АЭС «Фукусима-1».

Литва пока безуспешно пытается заручиться поддержкой в этом вопросе у своих соседей — Латвии, Эстонии, стран Скандинавии. Поддержку на уровне словесных заявлений Литва получила от Польши.