Вильнюс, 27 ноября 2019, 14:20 — REGNUM Президент Литвы Гитанас Науседа рассказал президенту Украины Владимиру Зеленскому о претензиях Литвы к Белоруссии из-за БелАЭС, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Об этом Науседа рассказал сегодня, 27 ноября, во время совместной пресс-конференции двух президентов в Вильнюсе.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве БелАЭС названа «угрозой национальной безопасности», правда, власти Литвы резко стали активными противниками атомной энергетики только после того, как в Литве провалился проект по строительству АЭС от японской Hitachi по той же модели, на которой произошла катастрофа на АЭС «Фукусима-1».
Литва пока безуспешно пытается заручиться поддержкой в этом вопросе у своих соседей — Латвии, Эстонии, стран Скандинавии. Поддержку на уровне словесных заявлений Литва получила от Польши.