Бишкек, , 14:16 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров пригласил делегацию Киргизии принять участие в праздничных мероприятиях в Москве по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Будем рады видеть делегацию Киргизии среди участников юбилейных мероприятий в Москве 9 мая 2020 года», — сказал Лавров, выступая перед студентами Дипломатической академии МИД Киргизии в Бишкеке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин пригласил своего коллегу из США Дональда Трампа в Москву на торжества в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне, которые состоятся 9 мая 2020 года. Официальные приглашения на эти мероприятия также были направлены лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну и премьер-министру Великобритании Борису Джонсону.