Монтевидео, , 14:24 — REGNUM Президент Коста-Рики Карлос Альварадо прибыл с официальным визитом в Уругвай по приглашению руководителя этой страны Табаре Васкеса. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Визит Альварадо продлится с 28 по 29 ноября. Накануне на пресс-конференции глава Коста-Рики заявил, что целью его поездки является «укрепление демократических связей, на протяжении истории объединявших две страны».

Программа визита также включает анализ двустороннего стратегического сотрудничества по углублению региональной интеграции на основе демократических ценностей и уважения прав человека.