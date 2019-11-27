Женева, Швейцария, , 14:10 — REGNUM Индонезия была выбрана местом проведения четвертого совещания Минаматской конвенции о ртути, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

В МИД Индонезии заявили, что совещание Минаматской конвенции о ртути пройдет на Бали в 2021 году. Это решение было принято на третьем совещании в Женеве в ноябре 2019 года.

«Признавая опасность ртути для здоровья человека и окружающей среды, президент Джоко Видодо издал указ относительно национального плана действий по сокращению и ликвидации ртути. Индонезия является одной из первых стран в мире, которая имеет всеобъемлющую правовую базу по сокращению ртути, которая может служить ориентиром для других стран», — пояснила министр окружающей среды и лесного хозяйства Индонезии Сити Нурбая, выступая с докладом в Женеве.

Напомним, Минаматская конвенция является международным соглашением о контроле и сокращении использования ртути, которое действует с 2017 года и ратифицировано 114 странами, включая Индонезию.