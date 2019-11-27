Бишкек, , 14:01 — REGNUM Странам Запада необходимо отказаться от привычек диктовать свою волю другим государствам, заявил 27 ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече со студентами и преподавателями Дипломатической академии МИД Киргизии.

«Наилучший способ прекратить эту ненормальную ситуацию (с антироссийскими санкциями) — это отказаться от имперских замашек, — сказал Лавров. — Отказаться от привычек из прошлых веков, от привычек диктовать всем свою волю и становиться судьей всему и вся».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи Сергей Лавров заявил, что экономические санкции против России не имеют перспектив, а политики, призывающими к ним, являются недальновидными людьми.

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