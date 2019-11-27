Чебоксары, , 15:03 — REGNUM В столице Чувашии депутаты городского собрания Чебоксар (ЧГСД) в закрытом режиме приняли решение о досрочном сложении полномочий Виктора Шмакова («Единая Россия»). В 2019 году он стал третьим депутатом, который сдаёт мандат досрочно, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В релизе, опубликованном на сайте ЧГСД, отмечается, что вопрос «был рассмотрен в закрытом порядке, поскольку при его рассмотрении были использованы сведения, содержащие персональные данные». Решением собрания депутатов Чебоксар досрочно прекращены депутатские полномочия Виктора Шмакова.

«По результатам проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и выявленных в ходе неё нарушениях, и на основании заключения комиссии по соблюдению требований к служебному поведению лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих, осуществляющих полномочия представителя нанимателя (работодателя), и урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправления города Чебоксары», — говорится в сообщении ЧГСД.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году сдали мандаты досрочно Алексей Никитин (фракция «Справедливая Россия») и Алексей Шурчанов (фракция КПРФ). Ранее в Чебоксарах по итогам прокурорской проверки нарушения в сведениях о доходах и имуществе нарушения выявлены в декларациях у 25 депутатов из 43.

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