Вильнюс, , 13:56 — REGNUM Президент Литвы Гитанас Науседа сегодня, 27 ноября, на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским связал вопрос инвестиций на Украине с открытием рынка по самым разным направлениям, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Науседа упомянул открытия земельного рынка. «Успех реформ напрямую влияет на уровень инвестиций», — сказал президент Литвы подчеркнув, что бизнес охотно начнёт инвестировать на Украине в том случае, когда будет уверен в защищённости своих инвестиций и либерализации украинского рынка.

«Мы боремся и победим», — ответил Зеленский, сказав, что согласен с Науседой и у Украины длинный путь реформ, главным врагом называя коррупцию в своей стране.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 ноября Зеленский посетил Эстонию, Латвию Зеленский посетил в октябре.