Москва, 27 ноября 2019, 13:53 — REGNUM Президенты России и Украины, скорее всего, договорятся о новом обмене пленными, считает международный обозреватель издательского дома «Коммерсантъ» Максим Юсин. Об этом он заявил 27 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжит двигаться в ЕС, но будет и дальше вести сложный диалог с Россией.
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