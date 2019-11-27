Москва, , 13:53 — REGNUM Президенты России и Украины, скорее всего, договорятся о новом обмене пленными, считает международный обозреватель издательского дома «Коммерсантъ» Максим Юсин. Об этом он заявил 27 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Если бы Путин не хотел двусторонней встречи, она бы не состоялась. Поэтому я думаю, что есть, что обсудить, и тому и другому. Цель — договориться о том, чего легче всего достичь, — устроить ещё один обмен заключёнными. Ещё могут договориться о прекращении огня с 2020 года — не просто на трёх пилотных участках, а по всей линии разграничения. Конечно, будут обсуждать и газовый вопрос», — сказал эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжит двигаться в ЕС, но будет и дальше вести сложный диалог с Россией.

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