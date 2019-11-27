Исламабад, , 14:23 — REGNUM Пакистанский министр по вопросам права Фарох Насим подал в отставку, чтобы защищать в Верховном суде интересы начальника штаба сухопутных войск генерала Камара Джаведа Баджвы.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, премьер-министр Пакистана Имран Хан уже принял отставку министра. Срок полномочий начальника штаба сухопутных войск генерала Камара Джаведа Баджвы истекает 28 ноября, когда на должность должен заступить новый военачальник. В августе премьер-министр Пакистана Имран Хан продлил срок полномочий генерала Баджвы еще на три года, однако 26 ноября Верховный суд приостановил его решение.

Ввиду кризисной ситуации глава правительства провел экстренное заседание кабинета, в ходе которого было принято решение обратиться за продлением срока полномочий генерала к президенту страны Арифу Алви. Президент одобрил это предложение, однако окончательно судьбу самой влиятельной позиции в стране будет решать Верховный суд.