Вильнюс, , 13:47 — REGNUM В столице Литвы Вильнюсе сегодня, 27 ноября, состоялись переговоры президентов Литвы и Украины Гитанаса Науседы и Владимира Зеленского, сообщает корреспондент ИА REGNUM. На совместной пресс-конференции двух президентов Науседа рассказал, что обсудил с Зеленским трансатлантическую перспективу Украины, экономические отношения, вопросы культуры и, в частности, встречу в «нормандском формате».

«Мы пожелали успехов и не идти на уступки», — сказал Науседа. «Наша обязанность помочь Украине не только на международной арене, но и успешно провести структурные реформы», — добавил он, подчеркнув, что Литва готова помогать в этом вопросе в различных форматах и поделиться своим опытом.

Зеленский на пресс-конференции говорил на украинском языке. Свою речь он подготовил заранее, читая её на бумаге. Он поблагодарил Литву за радушный приём, рассказал, как ему нравится Вильнюс и благодарил Литву за совпадение взглядов в вопросе «оккупации Донбасса». «Литва — наш верный союзник», — сказал Зеленский.

Президент Украины отдельно остановился на вопросах экономики и энергетики, подчеркнув надёжность своей страны как партнёра ЕС в этих вопросах. Он подтвердил своё участие в экономической конференции в Литве 7 июля 2020 года.