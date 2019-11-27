Бишкек, , 13:53 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский должен изложить своё видение выполнения Минских соглашений на предстоящем «нормандском саммите» в Париже. При этом Киеву нужны прямые переговоры с Донецкой и Луганской Народными Республиками, заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая 27 ноября в Бишкеке.

По словам Лаврова, альтернативы Минским соглашениям нет, с этим согласны и страны ЕС, и США. Украинскому руководству и представителям ДНР и ЛНР нужны прямые переговоры, такой диалог предусмотрен Минскими договорённостями.

Решение всех вопросов путем диалога прежде всего зависит от сторон, которые непосредственно конфликтуют на востоке Украины, добавил российский министр.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября президент Украины позвонил главе Российского государства Владимиру Путину, чтобы обсудить с ним предстоящую встречу в «нормандском формате». Она пройдет 9 декабря в Париже.

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