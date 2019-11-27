Москва, , 13:27 — REGNUM Общероссийский конгресс муниципальных образований (ОКМО) предложил правительству РФ разработать и принять долгосрочную «Стратегию развития местного самоуправления в Российской Федерации». Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 ноября, это следует из доклада конгресса.

Одним из ключевых направлений которой должна стать муниципальная экономика, отметил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме президент ОКМО Виктор Кидяев.

Стратегия должна учитывать возможности, обязанности и потребности муниципалитетов, обращать внимание на расслоение по численности населения, размеру территории, преобладающим формам экономики и так далее. Для каждой категории предлагается разработать свои инструменты управления.

Предлагается определить статус агломерации как особой формы муниципального образования или как формы межмуниципального сотрудничества. Возможно, этот вопрос следует урегулировать в федеральном законодательстве, допустил Кидяев.

Кроме того, предлагается уточнить в нормативной базе методы использования муниципалитетами внебюджетных источников, самообложения, общественного бюджетирования и кооперации, муниципально-частного партнерства и концессий.

Конгресс также считает необходимым включить в число приоритетов государственной стратегии цифровизацию муниципального управления и развитие оперативной «обратной связи» с населением.

Учёт мнения

В докладе указывается также необходимость создать единую процедуру выявления и учета мнения местных сообществ и отдельных групп граждан по важным для них вопросам местного значения. Это позволит повысить уровень доверия жителей ко всей системе власти.

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