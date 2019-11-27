Екатеринбург, , 13:34 — REGNUM Исполнение программ в сфере молодёжной политики в Екатеринбурге резко отстаёт от графика. Об этом сообщает «МК-Урал».

Как заявил на встрече профильной комиссии гордумы глава Счетной палаты Екатеринбурга Андрей Парунин, показатель выполнения программ в указанной сфере экстремально низкий — чуть больше 40%.

«Деньги могут не успеть освоить», — уточнил Парунин.

В связи с этим, считает ревизор, расходы на молодёжную политику в городе можно не увеличивать.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года депутаты гордумы со скандалом отвергли доклад главы молодёжного комитета мэрии Юлии Касимовой. В мэрии же ответили, что любые программы можно дорабатывать до бесконечности, но тогда их придётся отсрочить на бесконечно долгий период.

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