Москва, , 13:22 — REGNUM Российская Федерация предложила Соединенным Штатам продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) на пять лет, заявил 27 ноября замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Вместе с тем дипломат заявил, что если это неприемлемо, то договор можно продлить и на меньший срок.

Как сообщало ИА REGNUM, двусторонний договор между РФ и США о сокращении арсеналов ядерных вооружений был подписан тогдашним президентом России Дмитрием Медведевым и его американским коллегой Бараком Обамой в апреле 2010 года.

Он предполагал сокращение сторонами ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков — до 700 единиц.

Однако ранее президент США Дональд Трамп заявил, что расценивает договор СНВ-3, действие которого истекает в 2020 году, как неудачный, поэтому в Вашингтоне пока не определились, стоит ли его продлевать.

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