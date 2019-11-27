Москва, , 13:19 — REGNUM Общероссийский конгресс муниципальных образований (ОКМО) подготовил доклад правительству РФ «О состоянии местного самоуправления в Российской Федерации и перспективах его развития». Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 ноября, об этом сообщил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме президент ОКМО Виктор Кидяев.

Всего в докладе определено восемь трендов, формирующих ближайшие перспективы местного самоуправления.

Мобильность

В первую очередь, отмечена мобильность системы муниципальных полномочий, сообщил Кидяев. Законодательством предусмотрена гибкая система регулирования и делегирования, и это правильное решение для большой страны.

«У местных администраций может быть больше или меньше полномочий, в зависимости от местных условий. ОКМО отмечает, что требуют совершенствования механизмы определения и учета самих местных условий, иначе возможны перекосы, нарушающие работу муниципалитета», — сказал Кидяев.

Бюджеты

Следующий тренд связан с потребностями финансирования местных бюджетов. Финансы должны соответствовать объему полномочий, указал Кидяев.

«Сейчас доходы муниципалитетов ежегодно растут, но уровень межбюджетных трансфертов остается очень высоким: 65% от всех доходов. Причем большую часть составляют субвенции на исполнение делегированных государственных полномочий. ОКМО считает, что требуется методика оценки стоимости муниципальных полномочий, иначе нельзя определить, сколько на самом деле нужно денег местным бюджетам», — отметил Кидяев.

Кадры и проверки

Также отмечаются такие тренды, как дефицит квалифицированных кадров в органах местного самоуправления, повышенное внимание надзорных и контролирующих органов. При этом фиксируется активизация гражданского участия в решении вопросов местного значения, необходимость применения цифровых технологий на местном уровне.