Москва, , 13:34 — REGNUM Впервые в истории Московской городской думы депутат попросил поменять его голос с «против» на «за» по уже состоявшемуся голосованию. Подобный конфуз произошел 27 ноября на заседании Московской городской думы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Речь идёт о голосовании по одобрению пакета поправок в бюджет, поддержанных ко второму чтению департаментом финансов столицы. Против поправок в бюджет проголосовало только два депутата: Екатерина Енгалычева (КПРФ) и Дарья Беседина («Яблоко»). Однако спустя полчаса Енгалычева передала председателю Мосгордумы Алексею Шапошникову официальное письмо, в котором сообщила, что случайно нажала не ту кнопку и попросила, чтобы её голос засчитали как «за».

"Мы впервые сталкиваемся с такой ситуацией, когда голосование прошло, результаты подсчитаны, но один из депутатов просит поменять его итоги», — сказал Шапошников.

После этого началась оживлённая дискуссия. Мнения депутатов разделились на два лагеря, причем независимо от партийной принадлежности. В частности, представители фракции «Единой России» выступали как «за», так и «против» того, чтобы дать Енгалычевой возможность переголосовать. Такая же ситуация образовалась и среди однопартийцев депутата. В частности, депутат Сергей Савостьянов (КПРФ) призвал не удовлетворять просьбу коллеги по фракции.

«Нельзя открывать «ящик Пандоры», а то через месяц потом большинство откажется от своего голосования. Как нажали кнопку, как заполнили карточку поименного голосования, пусть так и будет», — сказал депутат от КПРФ.

Однако вопрос удалось решить в пользу Енгалычевой даже не прибегая к дополнительной процедуре. Оказалось, что депутат не успела заполнить карточку поимённого голосования по этому вопросу. Поэтому ей предложили заполнить в документе графу «за», чтобы голос засчитали именно так.

Читайте ранее в этом сюжете: Поправки в бюджет Москвы: из 146 поддержано 35