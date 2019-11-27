Джакарта, , 13:17 — REGNUM Комиссия IV парламента Индонезии просит правительство включить масличную пальму в переговоры по соглашению о всеобъемлющем экономическом партнерстве между Индонезией и Европейским союзом (IEU-CEPA), сообщает Antara.

Заместитель председателя комиссии IV парламента страны Хасан Аминуддин заявил, что пальмовое масло является стратегическим товаром и опорой национальной экономики.

«Пальмовое масло — это благословение для индонезийского народа. Поэтому правительство должно бороться за масличную пальму во всех торговых дискуссиях с другими странами, в том числе с Европейским союзом. Мы должны бороться за защиту этого национального стратегического товара», — отметил Хасан Аминуддин.

Как сообщало ИА REGNUM, экспорт индонезийского пальмового масла по состоянию на июль 2019 года достиг 17,76 млн тонн, увеличившись за месяц примерно на 16%.

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