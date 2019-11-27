Багдад, , 13:23 — REGNUM Власти Ирака выпустили на свободу около 2 тыс. 500 человек, задержанных в ходе акций протеста, об этом 27 ноября сообщает Al Arabia.

Данное заявление сделал премьер-министр страны Адиль Абдул-Махди во время заседания парламента.

Также глава правительства подчеркнул, что в стране началось формирование и обучение силовых структур, которые будут поддерживать порядок в стране.

Как передавало ИА REGNUM, акции протеста в Ираке начались в начале октября 2019 года. Жители страны недовольны низким уровнем жизни, высоким уровнем коррупции и массовой безработицей.

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