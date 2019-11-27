Берлин, , 13:15 — REGNUM Слухи о возможном досрочном уходе федерального канцлера Германии Ангелы Меркель со своего поста не соответствуют действительности. Об этом 27 ноября заявила сама немецкий лидер, выступая в бундестаге.

«Я считаю, дамы и господа, что нам следует отработать весь срок полномочий до конца, и я собираюсь это сделать», — сказала с трибуны парламента Меркель.

Слухи о досрочном уходе канцлера появились в связи с плохим состоянием её здоровья.

Так, у Меркель наблюдаются периодическая дрожь и сильная одышка. Более того, во время исполнения национального гимна на официальных приемах служба протокола разрешала ей сидеть на стуле.

Напомним, ранее Меркель в четвертый раз возглавила правительство Германии. Срок ее полномочий заканчивается в 2021 году.

Читайте также: Европейский союз не сможет себя защитить без НАТО — Меркель