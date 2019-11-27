Берлин, 27 ноября 2019, 13:15 — REGNUM Слухи о возможном досрочном уходе федерального канцлера Германии Ангелы Меркель со своего поста не соответствуют действительности. Об этом 27 ноября заявила сама немецкий лидер, выступая в бундестаге.
«Я считаю, дамы и господа, что нам следует отработать весь срок полномочий до конца, и я собираюсь это сделать», — сказала с трибуны парламента Меркель.
Слухи о досрочном уходе канцлера появились в связи с плохим состоянием её здоровья.
Так, у Меркель наблюдаются периодическая дрожь и сильная одышка. Более того, во время исполнения национального гимна на официальных приемах служба протокола разрешала ей сидеть на стуле.
Напомним, ранее Меркель в четвертый раз возглавила правительство Германии. Срок ее полномочий заканчивается в 2021 году.
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