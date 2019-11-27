Чебоксары, , 13:11 — REGNUM Прокурор Чувашии Василий Пословский пригрозил, что будет «трясти, терзать» чиновников всех уровней, чтобы навести «порядок на территории республики». Он сослался на призыв президента Владимира Путина, который подчеркнул, что на местах не должны дожидаться «очередной прямой линии», а «терзать их (чиновников), трясти, добиваться решения». И со своего мобильного телефона включил на всю громкость запись с президентской цитатой на заседании чувашского правительства сегодня, 27 ноября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Возмущение главы чувашского надзорного ведомства вызвала ситуация вокруг муниципального оркестра Чебоксар, который оказался не нужен столичным властям из-за дефицита бюджетных средств. И речь идёт не только о расформировании оркестра, но и в целом оптимизации социально-культурной сферы. Василий Пословский выразил недоумение тем, как минкультуры и мэрия Чебоксар не могут разобраться, к какому учреждению закрепить оркестр, чтобы сохранить коллектив.

«Это людей серьёзно будоражит, беспокоит, поэтому думайте, кто что заявляет, кто что говорит. По-чиновничьи, так вот прохладно, в Чувашии уже нельзя делать, как раньше делали. Изучайте ситуацию», — призвал государев слуг прокурор.

Василий Пословский напомнил, что в 2020 году будет отмечаться 100-летие со дня образования Чувашской автономной области, высказав мнение, что проблему необходимо решить к этой дате. Он напомнил о призыве президента России Владимира Путина, прозвучавшем на прошедшем съезде «Единой России». И неожиданно для всех включил фрагмент выступления главы государства со своего мобильного телефона — на всю громкость.

«Сами находите и поднимайте острые вопросы, не дожидаясь очередной прямой линии, которая проводится у меня ежегодно. Старайтесь своими силами решать эти вопросы, добиваться справедливости. Вы же видите сами, знаете: то больничку покажут развалившуюся, то ещё что-то, то школу, где дети чуть ли не в пятую смену ходят. Но на местах-то вы должны видеть это всё, если чиновники не видят. Терзать их, трясти, добиваться решения», — было чётко слышно с телефонной записи каждое слово Владимира Путина.

Чувашский прокурор выразил надежду на то, что «каждый эту цитату ещё дополнительно прокрутит для себя, особенно касается чиновничьего аппарата»:

«Я тоже чиновник… Мы вместе с вами наводим порядок на территории республики. Будем трясти, будем терзать. Но это всё делать в пределах разумного и дозволенного нашим российским законодательством».

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии продолжают выяснять, кому содержать муниципальный духовой оркестр Чебоксар и к кому его «прикрепить». Минкультуры и администрация Чебоксар не могут прийти к компромиссу, продавливая свои предложения.

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Напомним, власти Чебоксар планируют провести реорганизацию в социально-культурной сферы путём перевода ряда организаций в другие учреждения и продажи высвободившегося имущества. Под оптимизацию попадают также муниципальный духовой оркестр и баскетбольная команда «Чебоксарские ястребы». Чебоксарские чиновники поясняют, что в 2020 году город прогнозно недополучит 500 млн рублей неналоговых доходов — и в результате бюджет не будет сбалансирован. Решить вопрос планируют за счёт оптимизации в учреждениях дополнительного образования, содержание которых обходится в 600 млн рублей.

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