Москва, , 13:07 — REGNUM Главы МИД Эстонии, Литвы и Швеции, поставив свои подписи под этим заявлением, сослужили Украине плохую службу. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 ноября, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

«Во-первых, они по сути толкают Киев на продолжение провокаций в Азовском море и Керченском проливе. А, во-вторых, речь идет об очевидном смещении приоритетов в сторону вопросов, которые легко решаются при соблюдении Украиной элементарных правил судоходства», — отметил Клинцевич.

При этом на задний план уходят проблемы, действительно требующие в данный момент от Украины максимального приложения сил, указал сенатор. Прежде всего, речь идет о подготовке к саммиту «нормандской четверки».

«Вредное заявление, с явным провокационным душком», — сказал Клинцевич.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, министры иностранных дел Эстонии, Литвы, Швеции и Украины выступили с совместным заявлением, в котором потребовали от России уважать территориальную целостность Украины и обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море.

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