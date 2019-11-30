Москва, , 15:43 — REGNUM Алексей Кудрин делает с правительством Дмитрия Медведева всё, что ему заблагорассудится, загоняя его в очередные волчьи ямы. О том, как это происходит на примере нацпроектов, рассказывает автор ИА REGNUM Галина Смирнова.

Алексей Кудрин Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Психологический термин «виктимное поведение» подразумевает молчаливую готовность жертвы терпеть издевательства и даже провоцировать их. Именно поэтому готовность Медведева и его подчиненных оставаться крайними, проваливая российские национальные проекты, напоминает нездоровую жертвенность. Впрочем, возможно, всё дело в мастерстве главного инженера, соорудившего ловушку для Медведева. То есть Алексея Кудрина.

Сейчас мы видим, как Кудрин в качестве главы Счетной палаты раз за разом макает правительство России в неудовлетворительные результаты выполнения ими первого года нацпроектов. Но почему-то сам Кудрин не хвастается тем, что именно он как бывший министр финансов тщательно отрегулировал российскую экономику таким образом, что реализация в ее рамках каких-либо масштабных проектов не представляется возможной в принципе. Соорудив эдакую математическую гильотину (каждое действие лишь ухудшает положение), Кудрин может теперь цинично удивляться на публику тому, как же всё плохо. Особенно показательна в этом смысле судьба нацпроекта по жилью, где уже дошло до необходимости заморозки показателей на ближайшие три года.

Именно такое предложение внес вице-премьер РФ Виталий Мутко, и его можно понять: нацпроект «Жилье» упёрся в невозможность его выполнения. Расхождение между ожиданиями застройщиков, государства и населения оказалось столь велико, что в открывшийся промежуток ухнули все светлые мечты о наделении жильем каждого из нуждающихся в нем. И это — только один из примеров. Есть ли выход из этого бесконечного унижения?

Читайте статью Галины Смирновой «Кудрин выбивает почву из-под ног правительства Медведева».