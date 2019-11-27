Москва, , 12:59 — REGNUM Работа по заключению нового контракта на поставку газа между российским Газпромом и украинским «Нафтогазом» идет, однако времени на это остается очень мало. Об этом 27 ноября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, «Нафтогаз» после отделения оператора газотранспортной системы в отдельное юрлицо должен оформить новую структуру и выполнить все необходимые процедуры, а также зарезервировать необходимое количество объемов.

«Сформулированы и переданы украинской стороне наши предложения, мы в цейтноте, времени мало», — сказал представитель Кремля. Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что Киеву было отправлено предложение по новому контракту на транзит российского газа. Также, как вариант, предложено продлить действующее соглашение. Предложено заключить контракт на поставку российского газа на Украину.

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