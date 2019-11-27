Верхнеуральск, Челябинская область, , 12:57 — REGNUM В челябинском Верхнеуральске учителя одной из школ готовы начать забастовку. Их не устраивает планируемое снижение зарплаты, пишут местные СМИ.

Как сообщает «Новый День», взбунтовались педагоги школы №1. По их словам, с 1 января на 900 рублей в месяц снизится доплата за работу с тетрадями. Такое решение якобы приняли депутаты местного горсобрания.

Учителя отмечают, что уже выполняют часть работы на общественных началах. Они обратились к губернатору Алексею Текслеру и требуют отменить решение о понижении доплаты, в противном случае обещают начать забастовку.