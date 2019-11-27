Бишкек, , 12:56 — REGNUM Комплексную программу по сотрудничеству между странами на 2020−2022 годы планируют подписать главы Казахстана и Киргизии Касым-Жомарт Токаев и Сооронбай Жээнбеков. Об этом 27 ноября заявил киргизский лидера, сообщает издание «Кабар».

Совместные документы стороны обсудили в рамках пятого высшего межгосударственного совета, который проходит в рамках государственного визита президента Казахстана. Стороны также намерены принять совместную декларацию и итоги решения совета.

Во время заседания совета Жээнбеков отметил, что одним из приоритетов Киргизии является углубление сотрудничества с Казахстаном. Он добавил, что Бишкек готов и дальше развивать двустороннее и многостороннее сотрудничество с Казахстаном.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с государственным визитом посетил Киргизию. Он также планирует принять участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая состоится 28 ноября.

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