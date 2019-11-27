Анкара, , 13:04 — REGNUM Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что в стране осталось не более 500 членов Рабочей партии Курдистана, об этом 27 ноября сообщает Anadolu Ajansi.

«Мы сделаем все необходимое, чтобы оставшиеся 500 террористов были уничтожены в 2020 году», — подчеркнул Сойлу, выступая перед руководством сил жандармерии.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией и ее деятельность в стране находится под запретом.

На протяжении более 30 лет курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства. В ходе кровопролитных столкновений за это время погибли свыше 40 тыс. человек.

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