Анкара, , 13:15 — REGNUM Министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции, проведенной после переговоров со своим сомалийским коллегой Ахмедом Исой Авадом в Анкаре, заявил: «В программу истребителя 5-го поколения F-35 мы вложили 1,4 млрд долларов, а также осуществили производство в рамках проекта на 2,2 млрд долларов».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Мевлют Чавушоглу отметил: «При худшем сценарии, если нам получить F-35 не удастся, мы снова будем вынуждены искать ему альтернативу, для обеспечения своих потребностей. Они не будут нам его передавать, под различными предлогами, а потом ещё и говорить, мол, мы не должны покупать у других. Такое невозможно».

Министр добавил: «Если США смогут предоставить гарантии продажи, мы хотели бы купить и их ЗРК Patriot. В таком вопросе было бы ошибочно привязывать себя лишь к одной стране. Если Конгресс США одобрит это, при положительном отношении к нам мы готовы вступить в переговоры. Обсудим цену и подобные вопросы. Даже в ходе визита нашего президента Реджепа Тайипа Эрдогана в США, американцы положительно отзывались об идее совместного производства и передачи технологий. Но гарантий нет. А на слово никто не договаривается».