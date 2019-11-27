Берлин, , 12:55 — REGNUM Европейский союз не способен обеспечить безопасность Германии без Североатлантического альянса (НАТО), заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в Бундестаге.

Меркель добавила, что Берлин заинтересован в сохранении альянса.

«Европа в настоящее время не может в одиночку себя защитить», — сказала канцлер.

Также она отметила, что Берлин должен удержать Турцию в рамках НАТО для сохранения единства альянса. По словам Меркель, это необходимо для геостратегических интересов страны.

Кроме того, канцлер подтвердила планы Германии повысить расходы на свою оборонную сферу. Оборонный бюджет ФРГ к 2030 году должен увеличится до 2% от ВВП.

Ранее пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что С-400 не будут интегрированы в системы безопасности или противовоздушной обороны НАТО. По его словам, они останутся автономными оборонными системами.

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