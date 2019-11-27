Сеул, , 13:09 — REGNUM В северокорейский порт Чанчжон, куда ранее пребывали южнокорейские круизные лайнеры для посещения туристического комплекса на горе Кымган, заходят военные корабли ВМС КНДР. Об этом сообщает KBS со ссылкой на южнокорейский правительственный источник.

По данным источника, оживление в порту может указывать на намерение Северной Кореи создать в порту Чанчжон военную базу.

Отмечается, что на территории порта появились новые сооружения, а также были замечены суда, которые ранее размещались в Вонсане.

Известно, что изначально порт Чанчжон был самой южной военно-морской базой Северной Кореи, однако в конце 1990-х, когда работа туристического курорта на горе Кымган «била ключом», военно-морскую базу перенесли на север, несмотря на протесты военных.

В министерстве объединения Южной Кореи отмечают, что перенос военно-морской базы обратно в порт Чанчжон может повлиять на возобновление работы туристического комплекта.

Между тем в северокорейских СМИ указывается, что в данном порту осуществляется дозаправка судов, поэтому даже после запуска туристического комплекса туда будут заходить военные корабли.

В настоящее время власти Южной Кореи и США внимательно следят за ситуацией.