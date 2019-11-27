Киев, , 12:48 — REGNUM Дипломатический путь является единственным путём решения проблемы Донбасса, заявил спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков, выступая на 12-й сессии парламентской ассамблеи Организации за демократию и экономическое развитие (ГУАМ), сообщило 27 ноября издание «Новое время».

«Я хотел бы вас заверить, что мы приложим максимум усилий и для себя принимаем как единственно возможный путь — это дипломатический путь решения этой проблемы», — сказал он.

По словам Разумкова, существуют «красные линии», за которые Украина не зайдёт:

«Не может быть торговли своими территориями и своими гражданами. Это принципиально».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Разумков рассказал, что новый закон об особом статусе Донбасса начнёт разрабатываться после встречи лидеров стран «нормандской четвёрки» в Париже. В этом процессе будут участвовать некие представители «украинского общества».

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