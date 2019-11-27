Москва, , 12:36 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать намерение кипрских властей лишить гражданства бизнесмена Олега Дерипаску. Об этом он заявил журналистам 27 ноября.

Вопрос о «золотом паспорте» Дерипаски не имеет отношения к Кремлю. Это касается властей Кипра и самого бизнесмена, сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Кипра решило отобрать у 26 человек так называемый золотой паспорт — гражданство Кипра, предоставленное в рамках программы «Гражданство за инвестиции». В список включены граждане шести стран, включая девятерых российских граждан. Среди них — Олег Дерипаска и его дети.

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