Анкара, , 12:46 — REGNUM Министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции, проведенной после переговоров со своим сомалийским коллегой Ахмедом Исой Авадом в Анкаре, по поводу высказываний госсекретаря США Майка Помпео о покупке Турцией российских ЗРК С-400 заявил: «Эти машины покупались не для того, чтобы пылиться на складах. Их стоимость достаточно высока, однако ещё выше наша в них потребность».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Мевлют Чавушоглу отметил: «В настоящий момент единственная батарея ЗРК, остающаяся на наших границах, — это испанские Patriot, батарея итальянских SAMP-T c границ снимается. Поэтому Турция нуждается в системах ПВО, есть пробелы, которые нужно восполнить. Так как сейчас мы их производить не можем, необходимы закупки из других стран».

Министр добавил: «На сегодняшний день наши слова о том, что мы будем делать, а что не будем, максимально прозрачны. Мы не принимали на себя никаких обязательств, это и невозможно. Пусть никто не пытается нагнетать подобную атмосферу. Мы продолжим обсуждать эту проблему с США, но, в сущности, мы не можем принять подход, характеризующийся давлением».