Киев, 27 ноября 2019, 12:35 — REGNUM Бизнесмен Игорь Коломойский оказывает давление на Национальный банк Украины (НБУ), сообщили 27 ноября в пресс-службе ведомства.
В НБУ полагают, что целью атаки является создание управляемого информационного хаоса, дискредитация Национального банка и его усилий, направленных на очистку банковского сектора, в конечном итоге — смена руководства НБУ и уклонение от обязанности вернуть государству средства, выведенные из «ПриватБанка».
Напомним, 25 ноября 2019 года участники митинга у стен НБУ попытались ворваться в здание. Часть из них оказалась работниками «Никопольского завода ферросплавов» и других предприятий, подконтрольных Коломойскому.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Коломойский заявил, что отобранный и национализированный «ПриватБанк» будет возвращён ему в ближайшее время, и в МВФ это знают.
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