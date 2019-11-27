Киев, , 12:35 — REGNUM Бизнесмен Игорь Коломойский оказывает давление на Национальный банк Украины (НБУ), сообщили 27 ноября в пресс-службе ведомства.

«Несколько недель продолжается сфокусированная атака на Национальный банк в форме заказных спекуляций и клеветы в СМИ, проплаченных митингов под стенами НБУ и даже попытки насильственного вторжения в НБУ «титушек» (хулиганов — ИА REGNUM)», — сказано в сообщении.

В НБУ полагают, что целью атаки является создание управляемого информационного хаоса, дискредитация Национального банка и его усилий, направленных на очистку банковского сектора, в конечном итоге — смена руководства НБУ и уклонение от обязанности вернуть государству средства, выведенные из «ПриватБанка».

Напомним, 25 ноября 2019 года участники митинга у стен НБУ попытались ворваться в здание. Часть из них оказалась работниками «Никопольского завода ферросплавов» и других предприятий, подконтрольных Коломойскому.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Коломойский заявил, что отобранный и национализированный «ПриватБанк» будет возвращён ему в ближайшее время, и в МВФ это знают.

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