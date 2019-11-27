Москва, , 12:27 — REGNUM Президент России Владимир Путин пока не планирует принимать участие в экономическом форуме в Давосе, который состоится в январе 2020 года. Об этом 27 ноября заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, пока таких планов нет, в настоящий момент таких планов нет», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе проходил с 22 по 25 января. Российскую делегацию возглавлял министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

Читайте также: Путин пошутил про поездку Орешкина на форум в Давосе