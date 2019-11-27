Москва, , 12:27 — REGNUM Вопрос о возврате Украины оборудования и сантехники, «пропавших» с украинских военных кораблей, которые недавно были переданы Киеву, в недавнем разговоре президента РФ Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским не затрагивался. Об этом 27 ноября заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Читайте также: «Без унитазов и не плывут». Украина недовольна возвращёнными кораблями

При этом он подтвердил, что лидеры двух стран обсудили тему возвращения Киеву военных судов. Песков напомнил, что об этом ранее было заявлено в официальном сообщении Кремля.

«Нет, вопрос сантехники не поднимался, — добавил Песков. — В настоящее время нам больше добавить нечего».

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Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября Россия передала Украине задержанные в ноябре 2018 года за незаконное пересечение границы с РФ бронекатера «Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу». При этом украинская сторона пожаловалась, что с судов якобы пропали плафоны, розетки, унитазы и нижнее бельё украинских моряков. На кадрах опубликованного позднее ФСБ видео видно, что и сантехника, и розетки на месте.

Напомним, на днях президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении выставить России официальные претензии по поводу недостающего на военных кораблях оборудования. Этот вопрос глава государства поднял 25 ноября и в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным. После этого телеведущий Владимир Соловьев назвал Зеленского «завхозом».

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