Ранчи, Индия, , 12:45 — REGNUM Правящая «Бхаратия джаната парти» (БДП) во главе с премьер-министром Нарендрой Моди опубликовала свою программу на выборах в индийском штате Джаркханд. Об этом 27 ноября сообщило индийское новостное издание «Джагран».

Официальную церемонию публикации программы БДП провел влиятельный партийный деятель и федеральный министр юстиции Рави Шанкар Прасад. На мероприятии также присутствовал главный министр Джаркханда Рагхубар Дас и лидер местного отделения «Бхаратия джаната парти» Лакшман Гилува. Партийные деятели подчеркнули, что основными целями БДП в штате являются усиление социально-экономического положения женщин, обеспечение местного населения качественным и доступным продовольствием. Особое внимание уделяется созданию 70 новых школ, борьбе с бедностью, а также обеспечению благополучия местных аборигенных жителей и крестьян.

Напомним, что выборы в законодательное собрание штата Джаркханд пройдут с 30 ноября по 23 декабря 2019 года в пять этапов. В настоящее время у власти в штате находится «Бхаратия джаната парти».