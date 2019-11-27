Чебоксары, 27 ноября 2019, 12:17 — REGNUM В Чувашии продолжают выяснять, кому содержать муниципальный духовой оркестр Чебоксар и к кому его «прикрепить». Минультуры и администрация Чебоксар не могут прийти к компромиссу, продавливая свои предложения. Глава Чувашии Михаил Игнатьев призвал чиновников «не превращаться в болтунов», высказав мнение, что после празднования 550-летия Чебоксар муниципальной власти «ни артисты не нужны, никто не нужен». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, данный вопрос был поднят сегодня, 27 ноября, на заседании регионального правительства.
Вне повестки дня был поднят вопрос об оптимизации социально-культурной сферы в Чебоксарах, которую власти затеяли с прицелом на 2020 год и ссылаясь на дефицит бюджетных средств. Выяснилось, что поручение главы республики о сохранении коллектива муниципального духового оркестра чиновники до сих пор не выполнили. Речь идёт не только о 6 млн рублей.
Глава Чувашии констатировал, что с таким подходом «мы так далеко уйдём», «люди разбегутся по другим регионам отдельные, мы их не вернём»:
Премьер-министру Ивану Моторину было поручено собрать совещание и принять решение.
И эмоционально заметил:
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Как сообщало ИА REGNUM, власти Чебоксар планируют провести реорганизацию в системе дополнительного образования и социально-культурной сферы путём перевода ряда организаций их в другие учреждения и продажи высвободившегося имущества. Под оптимизацию попадают также муниципальный духовой оркестр и баскетбольная команда «Чебоксарские ястребы». Столичные власти ссылаются на то, что в 2020 году город недополучит 500 млн рублей неналоговых доходов, и в результате бюджет будет не сбалансирован. Решить вопрос планируют за счёт оптимизации в учреждениях дополнительного образования, содержание которых обходится в 600 млн рублей.
Напомним, в 2019 году Чебоксары отметили 550-летие, в 2020 году будет отмечаться 100-летие со дня образования Чувашской автономной области.
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