Чебоксары, , 12:17 — REGNUM В Чувашии продолжают выяснять, кому содержать муниципальный духовой оркестр Чебоксар и к кому его «прикрепить». Минультуры и администрация Чебоксар не могут прийти к компромиссу, продавливая свои предложения. Глава Чувашии Михаил Игнатьев призвал чиновников «не превращаться в болтунов», высказав мнение, что после празднования 550-летия Чебоксар муниципальной власти «ни артисты не нужны, никто не нужен». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, данный вопрос был поднят сегодня, 27 ноября, на заседании регионального правительства.

Вне повестки дня был поднят вопрос об оптимизации социально-культурной сферы в Чебоксарах, которую власти затеяли с прицелом на 2020 год и ссылаясь на дефицит бюджетных средств. Выяснилось, что поручение главы республики о сохранении коллектива муниципального духового оркестра чиновники до сих пор не выполнили. Речь идёт не только о 6 млн рублей.

«Мы бы просили и просим администрацию города, пока идёт реконструкция филармонии, в 2020 году, если мы завершим, к концу 2020 года к себе присоединим. Пока просьба — до этого всё-таки содержать в бюджете города, не расформировывать», — заявил глава минкультуры Константин Яковлев.

«Мы просили, чтобы минкультуры взял коллектив на другое учреждение, с начала 2020 года. Можно на ДК тракторостроителей, может быть, на ТЮЗ, может быть, на театр или ещё какое подразделение. Пока обсуждаем», — настаивал глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков.

Глава Чувашии констатировал, что с таким подходом «мы так далеко уйдём», «люди разбегутся по другим регионам отдельные, мы их не вернём»:

«С детства их воспитали. С этой точки зрения была позиция обозначена и Мединского, и в наш адрес, чтобы мы забрали, как учреждения здравоохранения, на республиканский уровень… Если мы культуру не будем финансировать, как город делает: сегодня работали, а завтра говорим: «Вон, идите на улицу и гуляйте», то это безответственность полнейшая».

Премьер-министру Ивану Моторину было поручено собрать совещание и принять решение.

«После того как мы обсудили, почти месяц прошёл. В болтунов государственные министры и должностные лица администрации города Чебоксары не должны превращаться», — сказал Михаил Игнатьев.

И эмоционально заметил:

«Городские власти, вы обязаны содержать. 550-летие провели, теперь вам ни артисты не нужны, никто не нужен. 100-летие Чувашской автономии для вас уже как бы не ваш праздник».

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Как сообщало ИА REGNUM, власти Чебоксар планируют провести реорганизацию в системе дополнительного образования и социально-культурной сферы путём перевода ряда организаций их в другие учреждения и продажи высвободившегося имущества. Под оптимизацию попадают также муниципальный духовой оркестр и баскетбольная команда «Чебоксарские ястребы». Столичные власти ссылаются на то, что в 2020 году город недополучит 500 млн рублей неналоговых доходов, и в результате бюджет будет не сбалансирован. Решить вопрос планируют за счёт оптимизации в учреждениях дополнительного образования, содержание которых обходится в 600 млн рублей.

Напомним, в 2019 году Чебоксары отметили 550-летие, в 2020 году будет отмечаться 100-летие со дня образования Чувашской автономной области.

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