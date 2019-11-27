Пусан, Южная Корея, , 12:17 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что возможность установления связей между народами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Южной Кореи должна поощряться безвизовой политикой, сообщает Antara.

«В дальнейшем мы будем поощрять межобщинные связи через безвизовую политику», — заявил президент Индонезии.

По его словам, безвизовый режим будет способствовать укреплению отношений между народами.

Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди также отметила, что мысли, высказанные президентом на саммите АСЕАН — Южная Корея, получили положительные отклики как от президента Южной Кореи Мун Чжэ-Ина, так и от лидеров стран АСЕАН.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо посетил завод Hyundai Motor в Южной Корее.

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