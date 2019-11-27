Нур-Султан, , 12:14 — REGNUM Отдельный государственный орган по сохранению и безопасности водных ресурсов в Казахстане предложила создать председатель сената республики Дарига Назарбаева, сообщает 27 ноября издание Baigenews.kz.

По её словам, нарушения в сфере водной безопасности приводят к большим потерям для государства. «Нет людей, которые сели за это в тюрьму, которые возместили этот ущерб», — сказала Назарбаева.

Она предположила, что подобная ситуация сложилась в связи несерьезным отношением к преступлениям в сфере водной безопасности. Спикер сената также считает, что правительство должно разработать соответствующую программу.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня 2019 года ведущий специалист по экологии и природным ресурсам офиса Всемирного банка в Туркестане Гаянэ Минасян заявила, что объем водных ресурсов в Казахстане к 2030−2050 году сократится на 15%, до 76 млрд руб. метров.

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