Мехико, , 12:20 — REGNUM Министерство иностранных дел Мексики проведёт встречу на высшем уровне с американскими официальными лицами, на которых обсудит намерения президента США Дональда Трампа приравнять мексиканские наркокартели к террористическим группировкам. Об этом сообщает мексиканское агентство La Jornada.

Накануне, 25 ноября, в одном из интервью Трамп рассказал, что собирается приравнять наркокартели Мексики к террористическим организациям за торговлю людьми и запрещёнными веществами.

«Я работаю над этим в течение последних 90 дней. Знаете, уравнять наркокартели с террористическими группировками не так легко, необходимо пройти через этот процесс, и мы плотно этим занимаемся», — обозначил глава Белого дома.

Ранее глава МИД Мексики Марсело Эбрард предупредил, что квалифицировать деятельность организованных преступных группировок как «наркотерроризм» недопустимо, поскольку это может повлечь юридические последствия, которые, в свою очередь, могут привести к вторжению США на территорию Мексики.