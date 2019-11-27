Санкт-Петербург, , 12:15 — REGNUM Члены фракции «Справедливая Россия» в законодательном собранииПетербурга предложили пересмотреть метод расчета нормы непродовольственных товаров в потребительской корзине, однако поддержки со стороны коллег не получили, передает 27 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Справороссы предложили вернуться к старому методу расчета непродовольственных товаров и услуг в петербургской потребительской корзине — не в процентном соотношении к продуктам, а в натуральных показателях. Такая поправка, по мнению авторов, позволит проследить набор непродовольственный корзины и точно рассчитать ее стоимость.

Парламентарии предложили дополнить закон новой статьей: «Состав и объем продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, включаемых в потребительскую корзину в Санкт-Петербурге, устанавливается в натуральных показателях». Эта методика расчета действовала до 2013 года: в потребительской корзине отражался состав и объем потребления непродовольственных товаров и услуг в конкретных наименованиях и количествах.

«С 2013 года используется иная методика расчета. Согласно действующей редакции закона, состав и объем потребления непродовольственных товаров и услуг рассчитывается в виде пропорции в процентном соотношении к потребляемым продуктам (45−50% от нормы продуктов)», — пояснила одна из авторов, депутат Заксобрания Надежда Тихонова.

Она добавила, что иной расчет потребительской корзины может привести к занижению уровня социальной поддержки, в которой нуждаются петербуржцы.

Несмотря на приведённые доводы, коллеги по парламенту поправку не поддержали.

Напомним, пересмотр минимальной потребительской корзины в сторону увеличения является одним из требований профсоюзов.