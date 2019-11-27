Мумбаи, Индия, , 12:21 — REGNUM «Мятежный» лидер «Партии националистического конгресса» (ПНК) и бывший заместитель главы Махараштры Аджит Павар пообещал не покидать свою партию. Об этом 27 ноября сообщило индийское новостное агентство «NDTV Khabar».

В специальном интервью изданию Аджит Павар подчеркнул, что все противоречия между ним и руководством ПНК были улажены, а потому Аджит Павар останется влиятельным деятелем «Партии националистического конгресса». «Я был и остаюсь лидером ПНК, этого никто не изменит», — заключил он.

Напомним, что Аджит Павар занимал должность заместителя главы Махараштры с 23 по 27 ноября. Ранее он бойкотировал решение высшего руководства ПНК сформировать правительство в штате совместно с ультраправой националистической партией «Шив сена» и оппозиционным «Индийским национальным конгрессом» (ИНК). Аджит Павар оказал поддержку «Бхаратия джаната парти» (БДП) и впоследствии был смещен с поста лидера партийного отделения ПНК в Махараштре.

Напомним, что 21 октября состоялись выборы в законодательное собрание штата Махараштра. По итогам голосования правящая «Бхаратия джаната парти» набрала 105 мест, «Шив сена» — 56 мест, а блок ИНК-ПНК — 99 мест. Ни одна из политических партий не набрала 145 мест, необходимых для формирования правительства. Впоследствии союзнический альянс БДП и «Шив сены» распалась из-за противоречий по вопросу распределения министерских портфелей, а «Шив сена» вступила в переговоры с ИНК и ПНК по вопросу создания коалиции. 26 ноября Верховный суд Индии постановил, что главный министр и лидер БДП Девендра Фаднавис и Аджит Павар должны провести в заксобрании штата голосование по вопросу доверия их правительству в срок до 17:00 27 ноября. Тем не менее, оба лидера подали в отставку 26 ноября, признав поражение «Бхаратия джаната парти».