Мумбаи, Индия, , 12:20 — REGNUM Политический кризис в индийском штате Махараштра подходит к концу: 27 ноября 288 депутатов местного законодательного собрания принесли присягу и официально вступили в должность. Об этом 27 ноября сообщило индийское новостное издание «Адж так».

Для проведения первого заседания заксобрания губернатор Махараштры Бхагат Сингх Кошияри назначил временного спикера палаты. Им стал Калидас Коламбкар, влиятельный деятель «Бхаратия джаната парти» (БДП). По традиции члены заксобрания приносят присягу после вступления в должность нового главного министра, однако в этот раз обычай был нарушен по распоряжению Верховного суда Индии.

Напомним, что 21 октября состоялись выборы в законодательное собрание штата Махараштра. По итогам голосования правящая БДП набрала 105 мест, «Шив сена» — 56, а оппозиционный блок «Индийского национального конгресса» (ИНК) и «Партии националистического конгресса» (ПНК) — 99 мест. Ни одна из политических партий не набрала 145 мест, необходимых для формирования правительства. Впоследствии союзнический альянс БДП и «Шив сены» распался из-за противоречий по вопросу распределения министерских портфелей, а «Шив сена» вступила в переговоры с ИНК и ПНК по вопросу создания коалиции.

Тем не менее 23 ноября правящая «Бхаратия джаната парти» под руководством бывшего главного министра Махараштры Девендры Фаднависа изъявила намерение сформировать правительство при поддержке представителей НПК во главе с Аджитом Паваром. Однако 26 ноября Верховный суд Индии постановил, что Девендра Фаднавис и Аджит Павар должны провести в заксобрании штата голосование по вопросу доверия их правительству в срок до 17:00 27 ноября, после чего БДП признала поражение и передала право сформировать правительство оппозиционной коалиции.