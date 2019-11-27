Тбилиси, , 11:59 — REGNUM Германия внимательно следит за развивающимися в Грузии процессами и призывает противостоящие стороны к решению проблем путем диалога. По информации МИД Грузии, такое заявление сделал министр иностранных дел Германии Хайко Маас на пресс-конференции в Берлине после встречи с грузинским коллегой Давидом Залкалиани.

Министр иностранных дел Грузии находился в Берлине, где принимал участие в международном форуме по вопросам внешней политики, в рамках которого и состоялась встреча с коллегой из Германии.

Хайко Маас назвал Грузию надежным, стабильным и достойным партнером и выразил ей полную поддержку, в том числе в процессе евроинтеграции. Что касается внутриполитических процессов, глава МИД Германии отметил, что с удовольствием внесет вклад в решение и этих проблем.

«Мы внимательно наблюдаем за протекающими в Грузии процессами и надеемся, что стороны сумеют найти решение вопросов путем диалога. Если мы можем внести какой-то вклад в этот процесс, мы сделаем это с удовольствием», — передает МИД Грузии слова министра из Германии.

Напомним, что акции протеста в Грузии начались 14 ноября после того, как парламент Грузии не смог утвердить проект поправок в Конституцию, предусматривающий переход на пропорциональную систему выборов к 2020 году. За эти дни ситуация в Тбилиси обострялась настолько, что правоохранительным органам для обеспечения работы парламента пришлось дважды разгонять митинги оппозиции и снимать блокаду здания законодательного органа.