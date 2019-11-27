Тбилиси, , 11:55 — REGNUM На форуме по вопросам внешней политики в Берлине министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани попросил мировое сообщество усилить давление на Россию. Информацию о выступлении министра на этом форуме распространяет МИД Грузии.

На этот раз главной причиной такого обращения Залкалиани стал факт задержания в Южной Осетии грузинского врача Важи Гаприндашвили, освобождения которого требует грузинская сторона. Грузинский министр подчеркнул, что главный виновник происходящего — Россия.

«Сейчас, когда мы с вами разговариваем, в Грузии продолжается процесс незаконной бордеризации. Несколько недель назад на оккупированной территории похитили и задержали известного грузинского врача из-за обычной причины: он направлялся в оккупированный регион для лечения пациентов. Сейчас он находится в заключении, и мы просим мировое сообщество усилить давление на силы Российской Федерации, которые действуют на этой территории», — заявил Давид Залкалиани.

По информации министра, в тяжелом положении находятся те этнические грузины, которые после конфликта вернулись в родные дома, так как не имеют доступа к собственному хозяйству, не могут обрабатывать свои земли, получать образование на родном языке.

«Мы не должны закрывать глаза на эту незаконную деятельность, так как это направляет неправильные сигналы грузинскому обществу, нашему народу», — воззвал к мировому сообществу Давид Залкалиани.

Напомним, что врач Важа Гаприндашвили был задержан правоохранительными органами Южной Осетии 9 ноября за незаконное пересечение границы, которую в Цхинвале называют «государственной», а в Грузии — «административной».