Тбилиси, 27 ноября 2019, 11:55 — REGNUM На форуме по вопросам внешней политики в Берлине министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани попросил мировое сообщество усилить давление на Россию. Информацию о выступлении министра на этом форуме распространяет МИД Грузии.
На этот раз главной причиной такого обращения Залкалиани стал факт задержания в Южной Осетии грузинского врача Важи Гаприндашвили, освобождения которого требует грузинская сторона. Грузинский министр подчеркнул, что главный виновник происходящего — Россия.
По информации министра, в тяжелом положении находятся те этнические грузины, которые после конфликта вернулись в родные дома, так как не имеют доступа к собственному хозяйству, не могут обрабатывать свои земли, получать образование на родном языке.
Напомним, что врач Важа Гаприндашвили был задержан правоохранительными органами Южной Осетии 9 ноября за незаконное пересечение границы, которую в Цхинвале называют «государственной», а в Грузии — «административной».