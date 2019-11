Вашингтон, , 12:00 — REGNUM В случае войны США с КНДР, по мнению главы Белого дома Дональда Трампа, число человеческих жертв может достичь 100 млн человек. Об этом, как передает KBS, говорится в книге американского писателя и бывшего политика Дага Вида.

В книге «Внутри Белого дома Трампа: реальная история президентства» (Inside Trump's White House: The Real Story of His Presidency), опубликованной 26 ноября, автор приводит отрывки из интервью с Трампом, который сообщил, что в случае войны с КНДР погибли бы от 30 до 100 млн человек. Отмечается, что под удар также могла бы попасть и Южная Корея, поскольку территориально столичный регион страны с населением около 30 млн человек расположен очень близко к границе.

Даг Вид пишет, что Трамп выразил недовольство по отношению к «богатым» союзникам, которые закупают у США оружие, а также назвал их «худшими». Акцентируя внимания на развертывания систем ПВО в Южной Кореи, президент США отметил, что «давая все, США ничего не получают взамен», пишет автор.